Зеленський заявив, що обговорював би з Путіним винятково ті питання, які стосуються його, як президента своєї країни. 24 канал передає деталі.

Читайте також Все це того не варте, – Зеленський розкритикував дії Грузії щодо санкцій проти Росії

Про що б Зеленський говорив з Путіним

Президент підкреслив, що найперше і найголовніше питання для обговорень з Путіним – це питання територіальної цілісності України.

Саме ці питання я б з ним обговорював. Як далі буде жити наш, український Донбас? Як далі буде жити наш Крим? Де, у якій точці ми можемо про це домовитись, і чи можемо взагалі?

– наголосив Зеленський.

При цьому президент додав, що найголовніше – наша держава піднімає ці питання, і Росія починає на них відповідати. "Не так, як нам подобається, але діалог почато", – зауважив Зеленський.

Без зайвих сантиментів, ці питання і цей діалог був би, чи буде, дуже предметним. Не впевнений навіть, що емоційний,

– підсумував президент.

Зверніть увагу – перше визнання поразки Росії було ще у березні: дивіться відео