Зеленський заявив, що обговорював би з Путіним винятково ті питання, які стосуються його, як президента своєї країни. 24 канал передає деталі.
Читайте також Все це того не варте, – Зеленський розкритикував дії Грузії щодо санкцій проти Росії
Про що б Зеленський говорив з Путіним
Президент підкреслив, що найперше і найголовніше питання для обговорень з Путіним – це питання територіальної цілісності України.
Саме ці питання я б з ним обговорював. Як далі буде жити наш, український Донбас? Як далі буде жити наш Крим? Де, у якій точці ми можемо про це домовитись, і чи можемо взагалі?
– наголосив Зеленський.
При цьому президент додав, що найголовніше – наша держава піднімає ці питання, і Росія починає на них відповідати. "Не так, як нам подобається, але діалог почато", – зауважив Зеленський.
Без зайвих сантиментів, ці питання і цей діалог був би, чи буде, дуже предметним. Не впевнений навіть, що емоційний,
– підсумував президент.
Зверніть увагу – перше визнання поразки Росії було ще у березні: дивіться відео