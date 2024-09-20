Президент Зеленский ранее объявил о том, что у него есть план победы, и планирует его показать на следующей неделе Джо Байдену, а также в ближайшее время – Камали Гаррис и Дональду Трампу. У украинского лидера поинтересовались, что будет, если глава США не поддержит план победы. Имеет ли Зеленский план "Б".

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Что сказал президент

Глава государства подчеркнул, что Украина уже находится в плане "Б". "Мы в нем живем и боремся", – добавил политик.

По его словам, у Украины никогда не было плана "А". Ведь он заключался в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения. Он предусматривал усиление Украины оружием и превентивное санкционирование России, чтобы оно боялось даже мысли о нападении.

Напомним, что в вечернем обращении президент сообщил, что план победы на 100 процентов готов. Он включает акценты и детали, необходимые для его реализации, без альтернатив для замораживания войны или манипуляций.

В Офисе президента уточняли, что план победы содержит разрешение Украине на удары по России дальнобойным оружием. В Зеленском заявили, что без реализации этого пункта невозможно выполнить весь план.

Кроме того, в СМИ предположили, что президент хочет получить приглашение в НАТО до того, как Байден покинет Белый дом.