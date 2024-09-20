Президент Зеленський раніше оголосив про те, що має план перемоги, і планує його показати наступного тижня Джо Байдену, а також у найближчий час – Камалі Гарріс та Дональду Трампу. В українського лідера поцікавилися, що буде, коли очільник США не підтримає план перемоги. Чи має Зеленський план "Б".

Дивіться також Рішення повинні статися з жовтня до грудня, – Зеленський про план перемоги

Що сказав президент

Глава держави наголосив, що Україна вже перебуває у плані "Б". "Ми в ньому живемо і боремося", – додав політик.

За його словами, в України ніколи не було плану "А". Адже той полягав у тому, аби не допустити повномасштабне вторгнення. Він передбачав посилення України зброєю і превентивне санкціонування Росії, щоб вона боялася навіть думки про напад.

Нагадаємо, що у вечірньому зверненні 18 вересня президент повідомив, що план перемоги на 100 відсотків готовий. Він включає акценти та деталі, необхідні для його реалізації, без альтернатив для заморожування війни чи маніпуляцій.

В Офісі президента уточнювали, що план перемоги містить дозвіл Україні на удари по Росії далекобійною зброєю. У Зеленського заявили, що без реалізації цього пункту неможливо виконати увесь план.

Крім того, у ЗМІ припустили, що президент хоче отримати запрошення до НАТО до того, як Байден покине Білий дім.