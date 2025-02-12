По словам Зеленского, командиры действительно не рассказывают ему обо всех новостях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства The Economist.

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"Защищают" ли Зеленского от плохих новостей

Украинский президент ответил на вопрос, существует ли в армии "культура сокрытия" плохих новостей, и заявил, что узнает о ситуации на фронте не только со слов военных командиров.

Все очень просто. Культура очень простая. У меня заседание Генерального штаба. У меня есть несколько программ, не буду называть, которыми пользуется наше военное управление, военачальники, где мы видим, куда может идти враг, откуда он пришел, где его уничтожили и так далее,

– объясняет Зеленский.

Он также отметил, что, когда какой-то военный командир говорит якобы президент не все знает, то к нему "есть очень большие вопросы".

По словам Зеленского, он понимает, что происходит на фронте. Впрочем, добавляет, что сейчас в украинской армии есть определенные проблемы, поскольку люди попадаются как патриотические, так и нет. Однако, он убежден, что такое явление бывает во время войны во всех армиях мира.