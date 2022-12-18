Вечером 18 декабря Президент Украины традиционно обратился к украинцам и среди политических и экономических тем поднял вопрос из сферы спорта. В частности, глава государства сказал, каков смысл футбола и рассказал о своей речи к футболистам, которую отказалась транслировать ФИФА.

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Спорт должен объединять

По словам Зеленского, Чемпионат мира по футболу закончился эмоциональным финалом. А суть соревнования была в том, что у каждого был одинаковый шанс на победу и каждый мог показать, что он самый сильный.

Кроме того, президент подчеркнул, что мир, объединенный футболом, будет объединен миром. И в такой реальности самое плохое, что может произойти, – красная карточка. А в мире, где мира нет, хуже всего – красная кнопка. Вероятно, речь шла о ядерной кнопке.

Но состязание – на поле для игры, а не на поле битвы. И самое худшее, что может случиться – это красная карточка, а не красная кнопка. Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир,

– сказал президент.

Зеленский хотел обратиться к людям, но ФИФА отклонила эту инициативу

Глава государства также рассказал, что подготовил специальную речь от Украины до всего мира. Она должна была срезонировать всем, кто ценит мир и жизнь, прозвучав перед финальным матчем между Аргентиной и Францией.

Хотя ФИФА и заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв,

– констатировал президент.

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В то же время глава государства сказал, что это видео распространило многие украинские футболисты. В частности, Ярмоленко и сборная. Такие звезды футбола как Шевченко, Шовковский, Модрич, Срна, Гвардиола, Рац и многие другие прекрасные игроки. Зеленский поблагодарил всех.