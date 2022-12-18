Ввечері 18 грудня Президент України традиційно звернувся до українців та з-поміж політичних та економічних тем порушив питання зі сфери спорту. Зокрема, глава держави сказав, який сенс футболу та розповів про свою промову до футболістів, яку відмовилась транслювати ФІФА.

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Спорт повинен об'єднувати

За словами Зеленського, Чемпіонату світу з футболу закінчився емоційним фіналом. А суть змагання було у тому, що кожен мав однаковий шанс на перемогу та кожен міг показати, що він найсильніший.

Окрім того, президент наголосив, що світ, об'єднаний футболом, буде об'єднаний миром. І у такій реальності найгірше, що може статися, – червона картка. А у світі, де миру нема, найгірше – червона кнопка. Ймовірно, йшлося про ядерну кнопку.

Але змагання – на полі для гри, а не на полі битви. І найгірше, що може трапитися, – це червона картка, а не червона кнопка. Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир,

– сказав президент.

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Глава держави також розповів, що підготував спеціальну промову від України до всього світу. Вона мала зрезонувати всім, хто цінує мир і життя, прозвучавши перед фінальним матчем між Аргентиною та Францією.

Хоч ФІФА й заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою в Катарі, але світ усе одно почув наш заклик,

– констатував президент.

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Водночас глава держави сказав, що це відео поширило багато українських футболістів. Зокрема, Ярмоленко і вся збірна. Такі зірки футболу як Шевченко, Шовковський, Модрич, Срна, Гвардіола, Рац і багатоінших прекрасних гравців. Зеленський подякував всім.