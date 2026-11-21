Об этом Зеленский рассказал в интервью NBC News.

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Какие подробности?

Украинский лидер раскрыл непубличные детали разговора с президентом США о перспективах скорейшего дипломатического урегулирования.

В ходе переговоров американский политик выразил уверенность в возможности мгновенного прекращения боевых действий.

Президент Трамп сказал мне: "Когда я стану президентом, я закончу эту войну за 24 часа", что-то в этом роде– процитировал Зеленский слова собеседника.

Украинская сторона в ответ предостерегла от ложных надежд относительно намерений Кремля. По словам Зеленского, агрессор намеренно создает видимость готовности к диалогу, скрывая истинные захватнические планы по уничтожению государства.

И я сказал ему: "Дай Бог, но это будет трудно, потому что Путин всегда будет демонстрировать, что он хочет закончить войну, но на самом деле он хочет убить нас, уничтожить нас и оккупировать нас"– добавил украинский лидер.

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Заявления Трампа о переговорном процессе

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Трамп отказался принимать какие-либо решения по поводу войны в Украине без участия Зеленского.

Во время общения с журналистами NBC News он подчеркнул, что любые окончательные договоренности требуют непосредственного участия украинской стороны.

Напомним, ранее мы также сообщали, что американский лидер обращал внимание на отношения между Зеленским и Путиным.

В комментарии Fox News политик отметил, что разногласия и напряженность между главами государств существенно затрудняют поиск дипломатического решения.