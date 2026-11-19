Об этом американский президент рассказал журналистке Fox News во время беседы в китайском Шэньчжэне.

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Каким было заявление Трампа?

Трамп отметил, что лично поддерживает хорошие отношения с обоими лидерами, хотя они очень разные по характеру.

Эти двое парней ненавидят друг друга, и им нужно найти общий язык. А я лажу с обоими. Они очень разные люди– сказал президент США.

В конце беседы Трамп повторил свой давний тезис о том, что полномасштабной войны России против Украины якобы удалось бы избежать, если бы он остался президентом США после выборов 2020 года. При этом американский лидер вновь заявил, что те выборы были сфальсифицированы.

"Если бы я был президентом, если бы выборы не были сфальсифицированы и я был президентом, этой войны никогда бы не произошло", – сказал Трамп.

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Что Трамп ранее заявлял об Украине?

Дональд Трамп неоднократно высказывался о необходимости завершения войны и достижения договоренностей между Киевом и Москвой. Он утверждал, что способен прекратить боевые действия благодаря переговорам с Зеленским и Путиным. В то же время его предложения по прекращению войны и отдельные заявления об ответственности сторон неоднократно вызывали критику.

В частности, Трамп ранее призывал Украину и Россию договориться о прекращении боевых действий, а также выражал недовольство тем, что Зеленский не демонстрирует достаточной готовности к переговорам. В то же время украинская сторона подчеркивает, что любые договоренности о будущем Украины должны приниматься при ее непосредственном участии.

Кроме того, 13 октября американский президент заявил, что обе стороны якобы хотят заключить соглашение, однако не знают, как этого добиться. При этом Трамп утверждал, что Путин больше стремится к достижению договоренностей, чем Зеленский.