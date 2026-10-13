Американский политик настаивает на необходимости немедленного прекращения боевых действий, но способы достижения этой цели не совсем понятны. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Что заявил Трамп 13 октября о Зеленском и Путине?

Во время общения с прессой у Дональда Трампа состоялся довольно напряженный диалог. Особенно в той части, когда журналисты отметили, что Россия нарушила прекращение огня и совершила атаку на Украину.

Я не уверен, посмотрим. Были нарушения с обеих сторон. Но я уверен, что Зеленский и Путин должны собраться и положить конец этой бессмысленной войне,

– ответил Трамп.

На замечание прессы, что глава Белого дома объявил о прекращении огня, хотя ни одна из сторон на это не согласилась, политик отреагировал категорично: "Они согласились. Знаете почему? Потому что я так сказал".

Далее журналисты напомнили, что Владимир Зеленский поддержал энергетическое перемирие, тогда как Владимир Путин – нет, и спросили, каким будет сигнал главе Кремля. Но Трамп по-прежнему убежден, что обе стороны поддержали перемирие.

Я думаю, они хотят заключить соглашение, но не знают как. Но мы усадим их. Зеленский должен заключить соглашение, а не говорить о соглашении. А Путин хочет заключить соглашение, теперь нужно заставить Зеленского заключить соглашение,

– ответил президент США.

Когда же репортеры прямо спросили, в чем, собственно, заключается готовность Путина к миру, если он продолжает наносить удары по Украине, Трамп резюмировал: "Я думаю, они заключат соглашение. Я думаю, что на самом деле Путин больше хочет заключить соглашение, чем Зеленский".

Трамп заявил, что Путин и Зеленский должны собраться и остановить войну: смотрите видео DWS

Трамп уверен, что энергетическое перемирие действует, потому что "он так сказал": смотрите видео DWS

А здесь Трамп уверяет, что Путин хочет соглашения больше, чем Зеленский: смотрите видео DWS

В контексте какой ситуации прозвучали эти заявления Трампа?

В октябре 2026 года война в Украине продолжается на фоне обострения глобальной политической напряженности. Накануне этих заявлений 13 октября состоялись очередные попытки достичь прекращения огня в энергетической сфере. СМИ активно интересуются позицией Дональда Трампа, который накануне категорично заявил, что такое перемирие уже действует. Эта ремарка вызвала откровенное удивление как в Киеве, так и в Москве, ведь никаких официальных договоренностей подписано не было.

Более того, слова президента США кардинально расходятся с реальностью на поле боя. В ночь перед его заявлениями о "согласии сторон" Россия осуществила очередную серию массированных обстрелов территории Украины, целенаправленно нанеся удар именно по энергетическим объектам.

Так что подобная риторика Дональда Трампа, скорее всего, свидетельствует о его стремлении форсировать события и выдать желаемое за действительное, опираясь только на собственный политический авторитет. Однако факт остается фактом – игнорирование реальных действий агрессора и попытки возложить ответственность за отсутствие мира на Украину создают опасный прецедент. Это не только затрудняет реальный переговорный процесс, но и дает России дополнительное пространство для манипуляций.