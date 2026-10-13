Американський політик наполягає на необхідності негайного припинення бойових дій, але спосіб досягнення цього не геть зрозумілий. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Що заявив Трамп 13 жовтня про Зеленського і Путіна?

Під час спілкування з пресою Дональда Трампа відбувся доволі напружений діалог. Особливо у частині, коли журналісти зауважили, що Росія порушила припинення вогню та атакувала Україну.

Я не певен, подивимося. Були порушення з обох боків. Але я певен, що Зеленський та Путін мають зібратися і закінчити цю безглузду війну,

– відповів Трамп.

На зауваження преси про те, що глава Білого дому оголосив про припинення вогню, хоча жодна зі сторін на це не погодилася, політик відреагував категорично: "Вони погодились. Знаєте чому? Тому що я так сказав".

Далі журналісти нагадали, що Володимир Зеленський підтримав енергетичне перемир'я, тоді як Владімір Путін – ні, та запитали, яким буде сигнал очільнику Кремля. Але Трамп переконаний і далі, що обидві сторони перемир'я підтримали.

Я думаю, вони хочуть укласти угоду, але не знають як. Але ми всадимо їх. Зеленський повинен укласти угоду, а не говорити про угоду. А Путін хоче укласти угоду, тепер потрібно змусити Зеленського укласти угоду,

– відповів президент США.

Коли ж репортери прямо запитали, у чому, власне, полягає готовність Путіна до миру, якщо він продовжує завдавати ударів по Україні, Трамп резюмував: "Я думаю, вони укладуть угоду. Я думаю, що насправді Путін більше хоче укласти угоду, аніж Зеленський".

Трамп заявив, що Путін і Зеленський мають зібратися і зупинити війну: дивіться відео DWS

Трамп впевнений, що енергетичне перемир'я діє, бо "він так сказав": дивіться відео DWS

А тут Трамп запевняє, що Путін хоче угоди більше, ніж Зеленський: дивіться відео DWS

У контексті якої ситуації прозвучали ці заяви Трампа?

У жовтні 2026 року війна в Україні триває на тлі загострення глобальної політичної напруги. Напередодні цих заяв 13 жовтня відбулися чергові спроби досягти припинення вогню в енергетичній сфері. ЗМІ активно цікавляться позицією Дональда Трампа, який напередодні безапеляційно заявив, що таке перемир'я вже діє. Ця ремарка викликала відвертий подив як у Києві, так і в Москві, адже жодних офіційних домовленостей підписано не було.

Ба більше, слова президента США кардинально розходяться з реальністю на полі бою. У ніч перед його заявами про "згоду сторін" Росія здійснила чергову серію масованих обстрілів території України, цілеспрямовано вдаривши саме по енергетичних об'єктах.

Тож подібна риторика Дональда Трампа радше за все свідчить про його прагнення форсувати події та видати бажане за дійсне, спираючись тільки на власний політичний авторитет. Проте факт і в тім, що ігнорування реальних дій агресора та спроби перекласти відповідальність за відсутність миру на Україну створюють небезпечний прецедент. Це не лише ускладнює реальний переговорний процес, але й дає Росії додатковий простір для маніпуляцій.