"Это очень больно для всех нас": Зеленский отреагировал на заявление Трампа о России

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу CNN.

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Как Зеленский отреагировал на скандальное заявление Трампа?

Журналист Джейк Таппер напомнил, что слова Трампа о том, что Россия в Украине "почти ничего не сделала", прозвучали через несколько часов после российского удара по парку в Харьковской области, в результате которого погибли учительница и ее годовалый ребенок.

Зеленский признал, что украинцы ожидали услышать от руководства Соединенных Штатов совершенно иные послания. Он отметил, что США являются самой могущественной страной мира и крупнейшим поборником свободы. Именно за такую ценность, как свобода, сегодня борются украинцы.

По мнению президента, любая попытка преуменьшить масштабы российской агрессии крайне тяжело воспринимается обществом, которое ежедневно подвергается смертоносным атакам.

"Это очень больно для всех нас", – подчеркнул Зеленский, комментируя слова Трампа.

Он отметил, что более жесткая позиция официального Вашингтона в отношении Путина в сочетании с масштабным пакетом военной помощи способны существенно ограничить возможности Кремля продолжать боевые действия.

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В связи с этим Зеленский выразил надежду на решительные шаги со стороны Сената и Палаты представителей США.

Напомним, в середине октября Дональд Трамп заявил, что "Россия, откровенно говоря, ведет себя нормально по отношению к Украине. Они почти ничего не делают".