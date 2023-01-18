Зеленский во время выступления на форуме в Давосе подчеркнул, что он не переживает за безопасность, сообщает 24 канал.

К теме Это не несчастный случай, а исход войны, – Зеленский о Броварах во время выступления в Давосе.

Я не переживаю. Мне нечего добавить. Ничего не изменилось, нам нужна амуниция, а я никуда не тороплюсь,
– сказал Зеленский.

Политик добавил, что сегодняшняя авиакатастрофа в Броварах – это не несчастный случай. Он подчеркнул, что каждая смерть – это исход войны России против Украины.

В заключение президент призвал собравшихся почтить память погибших минутой молчания.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

  • Утром 18 января в Броварах упал вертолет ГСЧС, летевший на Харьковщину. На борту находились 9 человек, в том числе высшее руководство МВД.
  • Погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
  • Общее число жертв составило 14 человек, из них – 1 ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 – дети. Поисково-спасательные работы были завершены.