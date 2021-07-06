Свою позицию президент аргументировал отсутствием законных оснований. Он ссылается на статью 19 Конституции Украины.
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Зеленский не будет увольнять Татарова
Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством,
– говорится в ответе.
Дополняют мнение тем, что "органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины".
Ответ автора петиции Виталия Шабунина
Автор петиции и глава Центра противодействия коррупции заявил, что "это дешевая ложь, ведь президент имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП – и Зеленский неоднократно этим пользовался правом".
Шабунин ссылается на увольнение в 2020 году Зеленским Трофимова с должности первого заместителя руководителя ОП. Автор петиции заявил, что "дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Владимир Зеленский разделяет ценности Татарова".
А это значит, что президент: поддерживает отмазывание убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова,
– написал Шабунин.
Добавил также, что "теперь мы точно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ".
Деятельность Олега Татарова: кратко
- Олег Татаров работал во времена Януковича. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.
- В 2014 году после бегства президента Виктора Януковича Татарова уволили с должности. Однако суды трех инстанций признали увольнение Татарова незаконным.
- После освобождения от должности Татаров возглавил юридический департамент корпорации "Укрбуд" и занимал должность до 2017 года.
- В 2016 году также был адвокатом нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.
- Также был адвокатом Олеси Кузнецовой – жены погибшего Ивана Кузнецова, который напал на активиста Сергея Стерненка.
- Более того, защищал экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича – Андрея Портнова. Подробнее про Олега Татарова читайте здесь.