Свою позицию президент аргументировал отсутствием законных оснований. Он ссылается на статью 19 Конституции Украины.

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Зеленский не будет увольнять Татарова

Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством,
 – говорится в ответе.

Дополняют мнение тем, что "органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины".

Ответ автора петиции Виталия Шабунина

Автор петиции и глава Центра противодействия коррупции заявил, что "это дешевая ложь, ведь президент имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП – и Зеленский неоднократно этим пользовался правом".

Шабунин ссылается на увольнение в 2020 году Зеленским Трофимова с должности первого заместителя руководителя ОП. Автор петиции заявил, что "дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Владимир Зеленский разделяет ценности Татарова".

А это значит, что президент: поддерживает отмазывание убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова,
 – написал Шабунин.

Добавил также, что "теперь мы точно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ".

 

Деятельность Олега Татарова: кратко

  • Олег Татаров работал во времена Януковича. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.
  • В 2014 году после бегства президента Виктора Януковича Татарова уволили с должности. Однако суды трех инстанций признали увольнение Татарова незаконным.
  • После освобождения от должности Татаров возглавил юридический департамент корпорации "Укрбуд" и занимал должность до 2017 года.
  • В 2016 году также был адвокатом нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.
  • Также был адвокатом Олеси Кузнецовой – жены погибшего Ивана Кузнецова, который напал на активиста Сергея Стерненка.
  • Более того, защищал экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича – Андрея Портнова. Подробнее про Олега Татарова читайте здесь.