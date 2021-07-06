Свою позицию президент аргументировал отсутствием законных оснований. Он ссылается на статью 19 Конституции Украины.

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Зеленский не будет увольнять Татарова

Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством,

– говорится в ответе.

Дополняют мнение тем, что "органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины".

Ответ автора петиции Виталия Шабунина

Автор петиции и глава Центра противодействия коррупции заявил, что "это дешевая ложь, ведь президент имеет полное право увольнять заместителя председателя ОП – и Зеленский неоднократно этим пользовался правом".

Шабунин ссылается на увольнение в 2020 году Зеленским Трофимова с должности первого заместителя руководителя ОП. Автор петиции заявил, что "дискуссия о "ценностях" действующего президента окончательно закрыта. Владимир Зеленский разделяет ценности Татарова".

А это значит, что президент: поддерживает отмазывание убийц майдановцев и не видит проблем в коррупционных преступлениях Татарова,

– написал Шабунин.

Добавил также, что "теперь мы точно знаем, что именно Владимир Зеленский дал указание отмазать Олега Татарова от наказания за преступление, доказанное детективами НАБУ".

Справка. Речь идет о деле НАБУ о злоупотреблениях и хищениях денег во время строительства жилья для Нацгвардии. Вела это строительство компания "Укрбуд", где Татаров ранее был юристом и адвокатом. В 2020 году прокуроры САП вручили Татарову подозрение в даче взятки в интересах экс-депутата и главы "Укрбуд" Максима Микитася. Однако Офис генпрокурора забрал дело из НАБУ в СБУ. Из-за этого должностному лицу не смогли избрать меру пресечения.

Деятельность Олега Татарова: кратко