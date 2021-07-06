Свою позицію президент аргументував відсутністю законних підстав. Він посилається на статтю 19 Конституції України.

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Зеленський не звільнятиме Татарова

Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством,

– мовиться у відповіді.

Доповнюють думку тим, що "органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".

Відповідь автора петиції Віталія Шабуніна

Автор петиції та глава Центру протидії корупції заявив, що "це дешева брехня, адже президент має повне право звільняти заступника голови ОП – і Зеленський неодноразово цим правом користувався".

Шабунін посилається на звільнення у 2020 році Зеленським Трофімова з посади першого заступника керівника ОП. Автор петиції заявив, що "дискусію про "цінності" чинного президента остаточно закрито. Володимир Зеленський розділяє цінності Татарова".

А це значить, що президент: підтримує відмазування вбивць майданівців та не бачить проблем в корупційних злочинах Татарова,

– написав Шабунін.

Додав також, що "тепер ми достеменно знаємо, що саме Володимир Зеленський дав вказівку відмазати Олега Татарова від покарання за злочин, доведений детективами НАБУ".

Довідка. Мовиться про справу НАБУ про зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Вела це будівництво компанія "Укрбуд", де Татаров раніше був юристом та адвокатом. У 2020 році прокурори САП вручили Татарову підозру в даванні хабаря в інтересах ексдепутата та голови "Укрбуд" Максима Микитася. Проте Офіс генпрокурора забрав справу з НАБУ до СБУ. Через це посадовцю не змогли обрати запобіжний захід.

Діяльність Олега Татарова: коротко