Для Татарова розглядають 2 посади. Про це в ефірі повідомив член антикорупційного комітету парламенту Ярослав Юрчишин.
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За його словами, за чутками з ОП, якщо Офіс все ж насмілиться "зняти" Арсена Авакова, то Татаров зможе посісти вакантне місце міністра внутрішніх справ.
Але це навряд чи станеться. Адже Аваков – чи не єдина системна людина зі всієї влади. Друга посада, на яку розглядають Татарова (бо вона фактично вакантна) – це керівник Державного бюро розслідувань.
Тому поки що Татарова планують лише на підвищення,
– наголосив Юрчишин.
Доля петиції про звільнення Татарова
Найлогічніше, як відзначив Юрчишин, як максимум – звільнити Татарова, як мінімум – відсторонити його з чинної посади. Адже Президент України Володимир Зеленський обіцяв народовладдя – як один із найголовніших механізмів ухвалення рішень в державі.
"Я думаю, що скоріш за все, справу або затягуватимуть, намагаючись шукати будь-які приводи, або загалом проігнорують. Бо така опція у президента є", – відзначив Юрчишин.
Юрчишин сказав, щоб буде з петицією про звільнення Татарова: дивіться відео
Коротко про петицію щодо звільнення Татарова
- Станом на 18 червня петиція про звільнення Татарова набрала 25 тисяч голосів.
- Його підозрюють в допомозі розкрадання 81 мільйона гривень на побудові житла нацгвардійцям.
- Петицію підписав користувач із іменем "Biden Joe". В ОП звернулись за поясненням до Державної служби спеціального зв'язку.