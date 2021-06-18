У Держспецзв'язку відреагували на запит. Там пообіцяли надати "вичерпну відповідь у найкоротший термін".

Зауважте Мене це ображає, – Потураєв про Татарова в Офісі Президента

Негайно розпочато вивчення цього інциденту та перевірку інформаційної безпеки ресурсів. Пріоритет – забезпечення надійного захисту електронних ресурсів органів державної влади,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 18 червня петиція про звільнення Татарова вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що Зеленський або виконає волю народу, або й надалі захищатиме корумпованого служника Віктора Януковича.

Зверніть увагу! Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу з квартирами Національної гвардії. Збитки сягнули 81 мільйона гривень.

Що в ОП казали про Татарова