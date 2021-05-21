Зокрема, про це сказав депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв. Він запевнив, що історію зі скандальними заявами Татарова у час Революції Гідності пам'ятає дуже добре.

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"Я чудово пам’ятаю, коли я повертався з Майдану і включав телевізор, ця класична фраза звучала: "кульові поранення потиличної частини". Мене аж трусило. Мене і досі трусить", – наголосив Потураєв.

Довідка. Олег Татаров у часи Революції Гідності працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Тоді він в ефірі одного з телеканалів запевняв, що нібито " працівники міліції не використовували вогнепальної зброї".

Однак Потураєв зауважив, що парламент не може звільняти або призначати когось в Офісі Президента.

Я не приховував ніколи, і зараз кажу – мене це ображає. Яке у мене ставлення (до Татарова – 24 канал)? Негативне,

– заявив нардеп.

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Справа Татарова: коротко