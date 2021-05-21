Зокрема, про це сказав депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв. Він запевнив, що історію зі скандальними заявами Татарова у час Революції Гідності пам'ятає дуже добре.
Цікаво Татаров – професійна людина, – Зеленський про скандал в ОП
"Я чудово пам’ятаю, коли я повертався з Майдану і включав телевізор, ця класична фраза звучала: "кульові поранення потиличної частини". Мене аж трусило. Мене і досі трусить", – наголосив Потураєв.
Однак Потураєв зауважив, що парламент не може звільняти або призначати когось в Офісі Президента.
Я не приховував ніколи, і зараз кажу – мене це ображає. Яке у мене ставлення (до Татарова – 24 канал)? Негативне,
– заявив нардеп.
Дивіться інтерв'ю з Микитою Потураєвим: відео
Справа Татарова: коротко
- Заступника Андрія Єрмака – Олега Татарова – підозрюють у причетності до корупційної схеми з квартирами Національної гвардії. Там збитки сягнули 81 мільйона гривень.
- Тоді Офіс генпрокурора забрав справу з НАБУ та передав до СБУ, а згодом Ірина Венедіктова взагалі не передала до суду матеріали у справі Татарова.
- Провадження закрили 18 березня.
- Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що вважає Татарова професійною людиною.