В частности, об этом сказал депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев. Он заверил, что историю со скандальными заявлениями Татарова во время Революции Достоинства помнит очень хорошо.

Интересно Татаров – профессиональный человек, – Зеленский о скандале в ОП

"Я прекрасно помню, когда я возвращался с Майдана и включал телевизор, эта классическая фраза звучала: "пулевые ранения затылочной части". Меня аж трясло. Меня до сих пор трясет", – подчеркнул Потураев.

Справка. Олег Татаров во времена Революции Достоинства работал заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины. Тогда он в эфире одного из телеканалов уверял, что якобы "работники милиции не использовали огнестрельное оружие".

Однако Потураев отметил, что парламент не может увольнять или назначать кого-то в Офисе Президента.

Я не скрывал никогда, и сейчас говорю – меня это оскорбляет. Какое у меня отношение (к Татарову – 24 канал)? Негативное,

– заявил нардеп.

Смотрите интервью с Никитой Потураевым: видео

Дело Татарова: коротко