В частности, об этом сказал депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев. Он заверил, что историю со скандальными заявлениями Татарова во время Революции Достоинства помнит очень хорошо.
Интересно Татаров – профессиональный человек, – Зеленский о скандале в ОП
"Я прекрасно помню, когда я возвращался с Майдана и включал телевизор, эта классическая фраза звучала: "пулевые ранения затылочной части". Меня аж трясло. Меня до сих пор трясет", – подчеркнул Потураев.
Однако Потураев отметил, что парламент не может увольнять или назначать кого-то в Офисе Президента.
Я не скрывал никогда, и сейчас говорю – меня это оскорбляет. Какое у меня отношение (к Татарову – 24 канал)? Негативное,
– заявил нардеп.
Смотрите интервью с Никитой Потураевым: видео
Дело Татарова: коротко
- Заместителя Андрея Ермака – Олега Татарова – подозревают в причастности к коррупционной схеме с квартирами Национальной гвардии. Там убытки достигли 81 миллиона гривен.
- Тогда Офис генпрокурора забрал дело из НАБУ и передал в СБУ, а впоследствии Ирина Венедиктова вообще не передала в суд материалы по делу Татарова.
- Производство закрыли 18 марта.
- Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что считает Татарова профессиональным человеком.