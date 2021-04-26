Всі крапки над "i" ще не розставлені, – Єрмак про справу Татарова
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що його заступник Олег Татаров не курує силовий блок. Він зазначив, що одразу після того, як у його справі нададуть всі відповіді, можна буде приймати подальші рішення.
Джерело:Liga.net
За словами Єрмака, коли з'явилася справа з розслідуванням щодо Татарова, частину його завдань в ОПУ передали іншому заступнику. Усе для того, щоб уникнути конфлікту інтересів.
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Єрмак зауважив, що робота будь-кого із його заступників зводиться до забезпечення діяльності президента. Однак це не стосується контролю за правоохоронними органами.
Наскільки мені відомо, всі крапки над "i" в цій історії ще не розставлені. Як тільки будуть надані всі відповіді процесуально, можна буде приймати подальші рішення,
– наголосив він.
На думку Єрмака, важливо й те, що історія з Татаровим не стосувалася періоду його роботи в Офісі Президента.
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Справа Татарова: коротко
- Заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу. Це стосується квартир Національної гвардії й збитків у 81 мільйон гривень.
- Офіс генпрокурора у грудні 2020 року забрав справу з НАБУ та передав до Служби безпеки України. Через це Татарову не обрали запобіжний захід.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова 10 березня 2021 року не передала до суду матеріали у справі Татарова.
- Апеляція Антикорупційного суду 18 березня провела останнє засідання у справі. Суд не зміг скасувати рішення Печерського суду і закрив провадження.
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