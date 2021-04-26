Все точки над "i" еще не расставлены, – Ермак о деле Татарова
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что его заместитель Олег Татаров не курирует силовой блок. Он отметил, что сразу после того, как в его деле предоставят все ответы, можно будет принимать дальнейшие решения.
Источник:Liga.net
По словам Ермака, когда появилось дело с расследованием в отношении Татарова, часть его задач в ОПУ передали другому заместителю. Все для того, чтобы избежать конфликта интересов.
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Ермак отметил, что работа любого из его заместителей сводится к обеспечению деятельности президента. Однако это не касается контроля за правоохранительными органами.
Насколько мне известно, все точки над "i" в этой истории еще не расставлены. Как только будут предоставлены все ответы процессуально, можно будет принимать дальнейшие решения,
– подчеркнул он.
По мнению Ермака, важно и то, что история с Татаровым не касалась периода его работы в Офисе Президента.
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Дело Татарова: коротко
- Заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу. Это касается квартир Национальной гвардии и убытков на 81 миллион гривен.
- Офис генпрокурора в декабре 2020 года забрал дело из НАБУ и передал в Службу безопасности Украины. За это Татарову не избрали меру пресечения.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 марта 2021 года не передала в суд материалы по делу Татарова.
- Апелляция Антикоррупционного суда 18 марта провела последнее заседание по делу. Суд не смог отменить решение Печерского суда и закрыл производство.
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