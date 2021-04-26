Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что его заместитель Олег Татаров не курирует силовой блок. Он отметил, что сразу после того, как в его деле предоставят все ответы, можно будет принимать дальнейшие решения.

По словам Ермака, когда появилось дело с расследованием в отношении Татарова, часть его задач в ОПУ передали другому заместителю. Все для того, чтобы избежать конфликта интересов.

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Ермак отметил, что работа любого из его заместителей сводится к обеспечению деятельности президента. Однако это не касается контроля за правоохранительными органами.

Насколько мне известно, все точки над "i" в этой истории еще не расставлены. Как только будут предоставлены все ответы процессуально, можно будет принимать дальнейшие решения,

– подчеркнул он.

По мнению Ермака, важно и то, что история с Татаровым не касалась периода его работы в Офисе Президента.

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