Зеленский также поблагодарил народ Украины за оказанную поддержку. Он также отметил, что украинцы являются свободным народом.

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Зеленский резко ответил Путину на заявления о якобы его "нелегитимности"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" украинского лидера, подчеркнув, что легитимность Путина признает только он сам, тогда как президента Украины избирает народ.

Легитимность президента Зеленского признает исключительно народ Украины. Выбирает – народ Украины, и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем,

– заявил он.

Президент подчеркнул, что украинцы являются свободным народом, который воюет за свой свободный выбор.

"Легитимность "таварища" Путина признает исключительно "таварищ" Путин. И выбирает Путина – Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один", – добавил Зеленский.

Что этому предшествовало