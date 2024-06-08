Зеленский также поблагодарил народ Украины за оказанную поддержку. Он также отметил, что украинцы являются свободным народом.
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Зеленский резко ответил Путину на заявления о якобы его "нелегитимности"
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "нелегитимности" украинского лидера, подчеркнув, что легитимность Путина признает только он сам, тогда как президента Украины избирает народ.
Легитимность президента Зеленского признает исключительно народ Украины. Выбирает – народ Украины, и я очень благодарен за поддержку. Народ у нас свободный. Мы за это, если честно, и воюем,
– заявил он.
Президент подчеркнул, что украинцы являются свободным народом, который воюет за свой свободный выбор.
"Легитимность "таварища" Путина признает исключительно "таварищ" Путин. И выбирает Путина – Путин. Российский народ – это декорация, а актер у них один", – добавил Зеленский.
Что этому предшествовало
- 26 мая на пресс-конференции в Минске Путин и Лукашенко заявили, что легитимность Зеленского уже исчерпана.
- Путин предложил обратиться к Конституции Украины для ответа на вопрос о легитимности Зеленского.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя легитимность Зеленского, заявил, что "юридической чистоты здесь нет и быть не может".