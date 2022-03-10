Украинский президент 10 марта пообщался с европейскими лидерами. В частности, глава государства провел разговоры с Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном.

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Зеленский поговорил с лидерами Франции и Британии

Продолжил диалог с лидерами Великобритании и Франции. Рассказал о новых преступлениях России против народа Украины,

– сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что с британским премьер-министром Борисом Джонсоном он обсудил дальнейшую поддержку Украины. А с президентом Франции политики сосредоточились на ходе мирных переговоров. Зеленский подытожил, что вместе с партнерами Украина должна остановить войну.

Напомним, вечером 9 марта Зеленский провел очередной разговор с Джонсоном. Премьер Британии пообещал ввести "максимальные экономические санкции" против России.

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