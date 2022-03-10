Український президент 10 березня поспілкувався з європейськими лідерами. Зокрема, глава держави провів розмови з Еммануелем Макроном та Борисом Джонсоном.

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Зеленський поговорив з лідерами Франції та Британії

Продовжив діалог з лідерами Великої Британії та Франції. Розповів про нові злочини Росії проти народу України,
– повідомив Зеленський.

Президент уточнив, що з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном він обговорив подальшу підтримку України. А з президентом Франції політики зосередилися на перебігу мирних перемовин. Зеленський підсумував, що разом з партнерами Україна має зупинити війну.

Нагадаємо, ввечері 9 березня Зеленський провів чергову розмову Джонсоном. Прем'єр Британії пообіцяв запровадити "максимальні економічні санкції" проти Росії.

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