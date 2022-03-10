Джонсон подякував українському президенту за звернення до Палата громад Великої Британії. Вони говорили про новий удар для Росії.

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"Я інформував Зеленського про наші нові жорсткі санкції проти режиму Путіна. Ми посилимо їх, щоб накласти на Росію максимальні економічні втрати", – зазначив Джонсон.

Також прем'єр Британії наголосив, що вони посилять військову підтримку України.

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