Так, президент Володимир Зеленський провів чергову розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери країн обговорили посилення санкційного тиску на Росію.

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Також Зеленський обговорив з британським лідером подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, зокрема оборонну допомогу.

Ціную лідерство Великої Британії у протидії злочину, який скоює Росія на українській землі,

– написав Зеленський.

Підтримка Великої Британії

Велика Британія повністю відмовилася від російської нафти, газу та вугілля, принаймні до кінця 2022 року.

Країна також наполягає на повному відключенні Росії від SWIFT – рішенні, про яке Україна говорить з першого дня війни.

Також прем'єр-міністр Борис Джонсон відреагував на обстріл лікарні в Маріуполі. Він запевнив, що Путін обов'язково відповідатиме за свої жахливі злочини.

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