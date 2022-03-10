Так, президент Володимир Зеленський провів чергову розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Лідери країн обговорили посилення санкційного тиску на Росію.

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Також Зеленський обговорив з британським лідером подальшу підтримку України в боротьбі з агресором, зокрема оборонну допомогу.

Ціную лідерство Великої Британії у протидії злочину, який скоює Росія на українській землі,
– написав Зеленський.

Підтримка Великої Британії

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