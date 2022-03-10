Так, президент Владимир Зеленский провел очередной разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры стран обсудили ужесточение санкционного давления на Россию.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Также Зеленский обсудил с британским лидером дальнейшую поддержку Украины в борьбе с агрессором, в частности, оборонную помощь.
Ценю лидерство Великобритании в противодействии преступлению, которое совершает Россия на украинской земле,
– написал Зеленский.
Поддержка Великобритании
- Великобритания полностью отказалась от российской нефти, газа и угля, по крайней мере, до конца 2022 года.
- Страна также настаивает на полном отключении России от SWIFT – решении, о котором Украина говорит с первого дня войны.
- Также премьер-министр Борис Джонсон отреагировал на обстрел больницы в Мариуполе. Он заверил, что Путин обязательно будет отвечать за свои ужасающие преступления.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Вечернее обращение Зеленского от 9 марта: смотрите видео