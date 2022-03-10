Так, президент Владимир Зеленский провел очередной разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры стран обсудили ужесточение санкционного давления на Россию.

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Также Зеленский обсудил с британским лидером дальнейшую поддержку Украины в борьбе с агрессором, в частности, оборонную помощь.

Ценю лидерство Великобритании в противодействии преступлению, которое совершает Россия на украинской земле,

– написал Зеленский.

Поддержка Великобритании

Великобритания полностью отказалась от российской нефти , газа и угля, по крайней мере, до конца 2022 года.

Страна также настаивает на полном отключении России от SWIFT – решении, о котором Украина говорит с первого дня войны.

Также премьер-министр Борис Джонсон отреагировал на обстрел больницы в Мариуполе . Он заверил, что Путин обязательно будет отвечать за свои ужасающие преступления.

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