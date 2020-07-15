О продаже гостиницы "Днепр", амбициях Кличко и втором сроке Зеленского – в эфире "Что это было?" с Сергеем Лещенко рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов.

Фонд госимущества провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр". Она принадлежала Государственному управлению делами президента. Ее продали более чем за 1 миллиард гривен. Владимир Зеленский отметил, что ожидает приватизации и других объектов, которые принадлежали ГУД, и приватизации крупных промышленных предприятий. Максим Бахматов в эфире 24 канала отметил, что это важный шаг, однако цена за гостиницу не такая уж и большая.

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О продаже гостиницы "Днепр"

► Я считаю, что это средняя цена. Я бы хотел расшатывать и мог бы расшатывать, наверное, больше – если делать пакетные предложения. Но на сегодня, с учетом того, что происходит в экономике и что будет происходить в экономике в мире, это очень круто. Главное, что государство получает деньги сейчас. Мы получаем новый проект, налоги, работающий бизнес, а также движение в экономике. Это очень полезно.



Гостиницу "Днепр" в Киеве продали за более 1 миллиарда гривен / Фото dniprohotel.ua

Президент – молодец. Он первый президент за всю историю, который посягнул на святое, на Государственное управление делами президента. Президенту нужна охрана, логистика и все. Считаю, что президент должен жить в спецсреде. Должна быть спецсвязь, еда и тому подобное. Если для этого нужна дача, пусть живет на даче. Если нужна резиденция как Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра Великобритании – 24 канал), пусть живет там. Но это должно быть системно, что-то одно. Чтобы не было упреков разных.

Что известно об отеле "Днепр"? Он расположен на Европейской площади в центре Киева. Общая площадь здания – 12 тысяч 829 квадратных метров. Состоит из 12 наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Также перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест. Там есть 186 номеров разных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

О втором сроке Зеленского

► Зеленскому стоит баллотироваться на второй срок. Если он не завершит то, что должен завершить. Если мы не увидим коррупционных связей, не увидим проблем с нашим восточным соседом. Если увидим рост экономики и попытку построения сильного государства – это прекрасно. Если во второй тур выходит Бойко, Порошенко или Тимошенко – я не хочу. Я считаю, что им надо раздать пенсионные удостоверения и сказать: "спасибо большое, па-па".

Будет ли баллотироваться Кличко в президенты

► Мы имеем реальную поддержку от киевлян, это важно. Все работают, команда работает. Выборы президента состоятся в 2024 году. Мы посмотрим, что будет до этого года, какие будут попытки и поддержка населения в Украине. На сегодня я не понимаю поддержку Кличко по Украине.

О годе правления Зеленского

► Я считаю, что Зеленский стал осторожнее, жестче. Я слышал от людей, что он стал очень-очень подкованным, разбирается в важных вопросах: экономика, политика и кто за что должен отвечать. Это совсем другой человек, чем был в мае 2019 года. Это круто.

По моему мнению, правильно – поддерживать действующую власть. Нельзя вечно быть недовольным и хотеть менять власть. Или критикуй, но помогай. Чем меньше мы будем помогать, тем хуже будет нам всем.

Больше об этом и о незаконных застройках в Киеве – смотрите в видео программы "Что это было?"