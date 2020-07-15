Про продаж готелю "Дніпро", амбіції Кличка та другий термін Зеленського – в ефірі "Що це було?" з Сергієм Лещенком розповів радник міського голови Києва Максим Бахматов.

Фонд держмайна провів аукціон із продажу столичного готелю "Дніпро". Він належав Державному управлінню справами президента. Його продали більше, ніж за 1 мільярд гривень. Володимир Зеленський зазначив, що очікує приватизації й інших об'єктів, які належали ДУС, та приватизації великих промислових підприємств. Максим Бахматов в ефірі 24 каналу зазначив, що це важливий крок, проте ціна за готель не така вже й велика.

До теми Готель "Дніпро" у Києві продали за понад 1 мільярд гривень: ціна перевищила всі очікування

Про продаж готелю "Дніпро"

► Я вважаю, що це середня ціна. Я б хотів розхитувати й міг би розхитувати, напевно, більше – якщо робити пакетні пропозиції. Але на сьогодні, з урахуванням того, що відбувається в економіці й що буде відбуватися в економіці у світі, це дуже круто. Головне, що держава отримує гроші зараз. Ми отримуємо новий проєкт, податки, працюючий бізнес, а також рух в економіці. Це дуже корисно.



Готель "Дніпро" у Києві продали за понад 1 мільярд гривень/ Фото dniprohotel.ua

Президент – молодець. Він перший президент за всю історію, який посягнув на святе, на Державне управління справами президента. Президенту потрібна охорона, логістика і все. Вважаю, що президент має жити в спецсередовищі. Має бути спецзв’язок, їжа тощо. Якщо для цього потрібна дача, хай живе на дачі. Якщо потрібна резиденція як Даунінґ-стріт (резиденція прем’єр-міністра Великої Британії – 24 канал), нехай живе там. Але це має бути системно, щось одне. Аби не було закидів різних.

Що відомо про готель "Дніпро"? Він розташований на Європейській площі в центрі Києва. Загальна площа будівлі – 12 тисяч 829 квадратних метрів. Складається з 12 наземних та одного технічного поверхів, бельетажу та підвалу. Також перед готелем розташований гостьовий паркінг на 56 паркомісць. Там є 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Про другий термін Зеленського

► Зеленському варто балотуватися на другий термін. Якщо він не завершить те, що має завершити. Якщо ми не побачимо корупційних зв'язків, не побачимо проблем із нашим східним сусідом. Якщо побачимо ріст економіки і спробу побудови сильної держави – це чудово. Якщо в другий тур виходить Бойко, Порошенко або Тимошенко – я не хочу. Я вважаю, що їм треба роздати пенсійні посвідчення і сказати: "дякую дуже, па-па".

Чи балотуватиметься Кличко в президенти

► Ми маємо реальну підтримку від киян, це важливо. Усі працюють, команда працює. Вибори президента відбудуться у 2024 році. Ми подивимось, що буде до цього року, які будуть намагання й підтримка населення в Україні. На сьогодні я не розумію підтримку Кличка по Україні.

Про рік правління Зеленського

► Я вважаю, що Зеленський став обережніший, жорсткіший. Я чув від людей, що він став дуже-дуже підкованим, розуміється у важливих питаннях: економіка, політика і хто за що має відповідати. Це зовсім інша людина, ніж була в травні 2019 року. Це круто.

На мою думку, правильно – підтримувати чинну владу. Не можна вічно бути незадоволеним і хотіти змінювати владу. Або критикуй, але допомагай. Чим менше ми будемо допомагати, тим гірше буде нам усім.

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