Глава нашего государства планирует провести первые двусторонние переговоры с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом на ирландской земле.

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Зеленский в Ирландии

Как сообщают СМИ, самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в международном аэропорту "Шеннон". Там политика встретил Саймон Гаррис.

Позже источник написал, что Зеленский поблагодарил народ Ирландии за поддержку в аэропорту Шеннон.

Зеленский прибыл в Ирландию: смотрите видео



Напомним, что ранее в СМИ писали, что Зеленский после саммита НАТО планирует прибыть в Великобританию. Это должно произойти на следующей неделе, 18 июля. Тогда будет проходить встреча Европейского политического сообщества.

Украинский лидер выступит в Бленхеймском дворце перед европейскими лидерами, которые собираются обсудить Украину, безопасность и демократию Европы.