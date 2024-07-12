В то же время издание отмечает, что Владимир Зеленский после удара по детской больнице "Охматдет" заявил, что в такие моменты хочется убить Путина. Журналисты написали, что они поговорили с 8 нынешними и бывшими украинскими и иностранными чиновниками, которые работали с президентом, а также несколькими друзьями и коллегами из его прошлого.
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Что пишут о том, как изменился Зеленский
Они рисуют портрет лидера, который стал жестче и решительнее, менее терпимым к ошибкам,
– пишут журналисты со ссылкой на источники.
Бывший министр обороны Алексей Резников рассказал, что "это режим, лишенный сна".
"Это повседневная жизнь президента – нарушенный сон. Это консультации ночью и обращения к парламентам, сенатов... Независимо от времени. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю – это бесконечный марафон", – описал Резников.
Издание отмечает, что Владимир Зеленский упорно работает ради того, чтобы Украине оказали помощь. Член команды, который решил остаться анонимным, рассказал – у президент нет терпимости к плохо подготовленным.
"Если он увидит, что люди не подготовлены или противоречат друг другу, он скажет, убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени", – рассказал член команды.
Также многие опрошенные люди говорили, что они поражены психической выносливостью Зеленского и его способностью справиться со своей ролью президента Украины, военного главнокомандующего и моста с миром.
Его память – это огромная сила. Он держит в голове большой объем информации, он очень быстро улавливает детали и нюансы. Этот дар ускорил его быстрое овладение английским языком – я за этим наблюдал,
– вспомнил Резников.
Сам президент Украины на вопрос журналистов объяснил, что не может оценить свою деятельность, ведь считает, что это не очень этично.