Водночас видання зауважує, що Володимир Зеленський після удару по дитячій лікарні "Охматдит" заявив, що в такі моменти хочеться вбити Путіна. Журналісти написали, що вони поговорили з 8 нинішніми та колишніми українськими та іноземними чиновниками, які працювали з президентом, а також кількома друзями та колегами з його минулого.

Дивіться також "Буває з кожним": Шольц і Макрон заступилися за Байдена, який назвав Зеленського Путіним

Що пишуть про те, як змінився Зеленський

Вони малюють портрет лідера, який став жорсткішим і рішучішим, менш терпимим до помилок,

– пишуть журналісти з посиланням на джерела.

Колишній міністр оборони Олексій Резніков розповів, що "це режим, позбавлений сну".

"Це повсякденне життя президента – порушений сон. Це консультації вночі та звернення до парламентів, сенатів... Незалежно від часу". Він перебуває в режимі стресу 24 години на добу, сім днів на тиждень — це нескінченний марафон", – описав Резніков.

Видання зауважує, що Володимир Зеленський наполегливо працює заради того, щоб Україні надали допомогу. Член команди, який вирішив залишитись анонімним, розповів – президент немає терпимості до погано підготовлених.

"Якщо він побачить, що люди не підготовлені або суперечать один одному, він скаже, забирайтеся звідси. У мене немає на це часу", – розповів член команди.

Також багато опитаних людей говорили, що вони вражені психічною витривалістю Зеленського та його здатністю впоратися зі своєю роллю президента України, військового головнокомандувача та моста зі світом.

Його пам'ять – це величезна сила. Він тримає в голові великий обсяг інформації, він дуже швидко вловлює деталі та нюанси. Цей дар прискорив його швидке опановування англійською мовою – я за цим спостерігав,

– пригадав Резніков.