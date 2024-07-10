Він вважає, що Росія навмисно завдала удару по медзакладу напередодні саміту НАТО. Про це глава держави заявив після виступу в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана, інформує 24 Канал.

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Зеленський про удар по "Охматдиту"

Я батько, я президент, я людина і це дуже-дуже складно втрачати людей, втрачати дітей. Коли ти бачиш цих людей, батьків, коли їхні діти помирають – у такі моменти ти хочеш убити Путіна,

– сказав Зеленський.

Він висловився: "у чому трагедія? Це не була атака на військовий об'єкт чи щось подібне, чи щось було не те з ракетою, ні, ракета точно на лікарню летіла і це не вперше".

Крім того, на його думку, удару по "Охматдиту" росіяни завдали спеціально перед самітом НАТО у Вашингтоні. Гарант України каже, що це був "сигнал", і російська ракета летіла прямо в дитячу лікарню.

Нагадаємо, що Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Слідчі вже встановили, що для атаки окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.