Глава государства поблагодарил за одобрение Палатой представителей выделения 40 миллиардов долларов для Украины. Инициатором этого стал Джо Байден.
Напомним Палата представителей США приняла законопроект о 40 миллиардах долларов в поддержку Украины
Решение еще должен поддержать конгресс
Владимир Зеленский выразил благодарность не только президенту Байдену, но и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Также глава государства поблагодарил всех друзей нашей страны в Палате представителей.
Однако президент отметил, что решение о выделении 40 миллиардов в поддержку Украины еще должен одобрить Сенат.
Спасибо Нэнси Пелоси и всем друзьям Украины в Палате представителей США за быстрое принятие инициированного Джо Байденом закона о дополнительной финансовой поддержке Украины. Ожидаем рассмотрения этого важного для нас документа в Сенате,
– подчеркнул Зеленский.
Что предусматривает новая помощь от США
Закон, который на рассмотрение Палаты представителей внес Джо Байден, предусматривает выделение финансовой поддержки Украины и предусматривает:
- помощь Украине в защите суверенитета и демократии;
- привлечение российского руководства к ответственности;
- решение проблем продовольственной безопасности во всем мире, что усугубляется из-за войны;
- обеспечение важной поддержки беженцев.
Документ поддержали 368 членов Палаты представителей. 57 выступили против.
Новая помощь Украине от США
- 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который предусматривает упрощение в оказании помощи нашему государству. Это историческое событие, ведь такую процедуру запустили во второй раз – впервые ее использовали во время Второй мировой войны, когда США предоставляли оружие союзникам.
- В тот же день Байден призвал Конгресс как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов помощи Украине. В частности, из этих средств 20,4 миллиарда планируют направить на военную помощь, 8,5 миллиарда на поддержку экономики, а еще 3 миллиарда – на гуманитарную помощь.
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