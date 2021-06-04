Украинский лидер отметил, что стратегическое партнерство и познается в решении таких глобальных вызовов.

Узнайте больше США поделятся миллионами доз вакцины от COVID-19: Украина среди счастливчиков

Зеленский поблагодарил Байдена за вакцины

Благодарен за решение президента Джо Байдена относительно дополнительных поставок Украине вакцины от коронавируса. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию,

– написал Зеленский.

Напомним, 3 июня администрация президента США объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины от COVID-19 с другими странами.

США поделятся вакцинами с другими странами: детали