Украинский лидер отметил, что стратегическое партнерство и познается в решении таких глобальных вызовов.
Узнайте больше США поделятся миллионами доз вакцины от COVID-19: Украина среди счастливчиков
Зеленский поблагодарил Байдена за вакцины
Благодарен за решение президента Джо Байдена относительно дополнительных поставок Украине вакцины от коронавируса. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию,
– написал Зеленский.
Напомним, 3 июня администрация президента США объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины от COVID-19 с другими странами.
США поделятся вакцинами с другими странами: детали
- В целом Соединенные Штаты передадут другим странам 80 миллионов доз вакцины от коронавируса.
- По меньшей мере 75% вакцин решили предоставить платформе COVAX, еще 25% страны получат напрямую.
- Примерно 6 миллионов доз вакцин направят в 12 стран мира (Украину, Канаду, Южную Корею и др) и медработникам из ООН. Еще 19 миллионов доз распределят между странами Центральной Америки, Азии и Африки.