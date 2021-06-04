Український лідер зазначив, що стратегічне партнерство і пізнається у вирішенні саме таких глобальних викликів.
Дізнайтеся більше США поділяться мільйонами доз вакцини від COVID-19: Україна серед щасливчиків
Зеленський подякував Байдену за вакцини
Вдячний за рішення президента Джо Байдена щодо додаткових поставок Україні вакцини від коронавірусу. Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію,
– написав Зеленський.
Нагадаємо, 3 червня адміністрація президента США оголосила детальний план того, як вона поділиться першими 25 мільйонами доз вакцини від COVID-19 коронавірусу з іншими країнами.
США поділиться вакцинами з іншими країнами: деталі
- Загалом Сполучені Штати передадуть іншим країнам 80 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, 25 мільйонів – лише перший транш.
- Щонайменше 75% вакцин вирішили надати платформі COVAX, ще 25% країни отримають напряму.
- Приблизно 6 мільйонів доз вакцин спрямують у 12 країн світу (Україну, Канаду, Південну Корею тощо) та медпрацівникам з ООН. Ще 19 мільйонів доз розподілять між країнами Центральної Америки, Азії та Африки.