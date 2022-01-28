Президент подчеркнул, что такая позиция бизнесменов очень важна на фоне угрозы со стороны России. Ведь предприниматели понимают направления развития человечества.

Читайте также Если начнется эскалация, это не кончится, как в 2014 году, – Зеленский

Спасибо Ричарду Брэнсону и мировому бизнес-сообществу за поддержку Украины. Инновационные предприниматели лучше понимают ключевые направления развития человечества. Поэтому их призыв объединиться и отстоять суверенитет Украины, в частности, применив санкции к агрессору, очень важен,

– написал Зеленский.

Обратите внимание! Ричард Брэнсон – предприниматель из Великобритании, основатель корпорации Virgin Group. В ее состав входит одна из наиболее известных в последние годы Virgin Galactic, разрабатывающая самолет для космического туризма VSS Unity класса SpaceShipTwo.

Как Брэнсон поддержал Украину

Миллиардер призвал мировых бизнес-лидеров объединиться, чтобы отстоять суверенитет Украины во время агрессии России. Он подчеркнул, что Путин не сможет победить в этой войне.

Он и его окружение убеждены, что война между Россией и Украиной будет иметь сокрушительные и ужасные последствия. Лидеры бизнеса по всему миру с большим беспокойством наблюдает за наращиванием российских военных и техники на границе Украины.

По словам миллиардера, трудно скрыть свое раздражение: "Что в 2022 году, черт побери, делает одна страна, накапливая танки у границ другого?"

Что думает президент о действиях Путина: смотрите видео