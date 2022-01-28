Президент наголосив, що така позиція бізнесменів є дуже важливою на тлі загрози з боку Росії. Адже підприємці розуміють напрями розвитку людства.

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Дякуємо Річарду Бренсону та світовій бізнес-спільноті за підтримку України. Інноваційні підприємці краще розуміють ключові напрями розвитку людства. Тому їх заклик об'єднатися та відстояти суверенітет України, зокрема, застосувавши санкції до агресора, дуже важливий,

– написав Зеленський.

Зверніть увагу! Річард Бренсон – підприємець із Великої Британії, засновник корпорації Virgin Group. До її складу входить одна з найбільш відомих в останні роки Virgin Galactic, що розробляє літак для космічного туризму VSS Unity класу SpaceShipTwo.

Як Бренсон підтримав Україну

Мільярдер закликав світових бізнес-лідерів об'єднатись, щоб відстояти суверенітет України під час агресії Росії. Він наголосив, що Путін не зможе перемогти у цій війні.

Він і його оточення переконані, що війна між Росією та Україною матиме нищівні і жахливі наслідки. Лідери бізнесу по всьому світу з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військових і техніки на кордоні України.

За словами мільярдера, важко приховати своє роздратування: "Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої?"

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