Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в социальных сетях 24 марта.
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Проинформировал президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси о борьбе народа Украины с российской агрессией. Поблагодарил за помощь, которую Египет предоставил украинцам,
– отметил Владимир Зеленский.
"Были едины в необходимости восстановления мира на украинской земле", – добавил глава государства.
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