Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 24 березня.
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Поінформував президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі про боротьбу народу України з російською агресією. Подякував за допомогу, яку Єгипет надав українцям,
– зазначив Володимир Зеленський.
"Були єдині стосовно необхідності відновлення миру на українській землі", – додав глава держави.
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