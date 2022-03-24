Президент України Володимир Зеленський виступив із новим зверненням до учасників термінового саміту "Великої сімки", повідомляє 24 канал.
До теми Заборона GPS і повне ембарго: Зеленський закликав країни G7 накласти нові санкції проти Росії
Я вірю, ми зможемо зробити вашу G7 не просто "Великою сімкою", а "Великою сімкою миротворців",
– зазначив Зеленський.
Та пояснив, що для цього потрібно:
- перше – щотижнево посилювати санкції проти російської агресії. Поки вона не зупиниться і не поверне Україні мир.
- друге – взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України.
Реальних гарантій, дієвих, таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години. Ми запропонували створити таке об'єднання U24. Це те, що дійсно потрібне світу,
– наголосив Володимир Зеленський.
Світ потребує нових альянсів
Зеленський зазначив, що таке об'єднання мало б допомогти не тільки зупиняти війну або бойові дії, які вже почалися, але й надавати допомогу державам, які потерпають від стихійного лиха, яким потрібна підтримка під час пандемії, які зіштовхуються з міграційними або продовольчими кризами.
Світ потребує нових дієвих альянсів, нових ефективних гарантій,
– додав Володимир Зеленський.
Він також закликав країни "Великої сімки" взяти участь у проєкті відновлення України після війни.
Звернення Зеленського до G7 – дивитись відео