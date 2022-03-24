Президент України Володимир Зеленський виступив із новим зверненням до учасників термінового саміту "Великої сімки", повідомляє 24 канал.

До теми Заборона GPS і повне ембарго: Зеленський закликав країни G7 накласти нові санкції проти Росії

Я вірю, ми зможемо зробити вашу G7 не просто "Великою сімкою", а "Великою сімкою миротворців",

– зазначив Зеленський.

Та пояснив, що для цього потрібно:

перше – щотижнево посилювати санкції проти російської агресії. Поки вона не зупиниться і не поверне Україні мир.

друге – взяти участь у створенні нової системи гарантій безпеки для України.

Реальних гарантій, дієвих, таких, які можуть зупинити будь-якого агресора за 24 години. Ми запропонували створити таке об'єднання U24. Це те, що дійсно потрібне світу,

– наголосив Володимир Зеленський.

Світ потребує нових альянсів

Зеленський зазначив, що таке об'єднання мало б допомогти не тільки зупиняти війну або бойові дії, які вже почалися, але й надавати допомогу державам, які потерпають від стихійного лиха, яким потрібна підтримка під час пандемії, які зіштовхуються з міграційними або продовольчими кризами.

Світ потребує нових дієвих альянсів, нових ефективних гарантій,

– додав Володимир Зеленський.

Він також закликав країни "Великої сімки" взяти участь у проєкті відновлення України після війни.

Звернення Зеленського до G7 – дивитись відео