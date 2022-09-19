Прощание с Елизаветой II завершилось. Гроб с телом ее величества опустили в Королевский склеп. Смерть королевы Елизаветы II – огромная потеря для всего мира. Проститься с ее величеством пришли тысячи человек, сообщает 24 канал.

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В частности, украинцы. Зеленский поблагодарил их за то, что показали британским друзьям: Украина – рядом с ними в скорбный момент.

Президент рассказал, что Украина почтила память ее величества на высоком уровне. На траурной церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и первая леди Елена Зеленская.

Среди миллионов людей, пришедших попрощаться с Ее Величеством, было и много украинцев. Я благодарю всех украинцев в Соединенном Королевстве, кто показал в этот скорбный момент нашим британским друзьям, что Украина – рядом с ними,

– заявил Зеленский.

Первая леди встретилась с принцессой Уэльской

Елена Зеленская 18 сентября в Букингемском дворце встретилась с Кейт Миддлтон. Это была вторая встреча первой леди и принцессы Уэльской. Детали встречи не раскрывают.

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