Прощання з Єлизаветою ІІ завершилося. Гроб з тілом її величності опустили у Королівський склеп. Смерть королеви Єлизавети ІІ – величезна втрата для цілого світу. Попрощатися з її величністю прийшли тисячі людей, повідомляє 24 канал.

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Зокрема, українці. Зеленський подякував їм за те, що показали британським друзям: Україна – поруч із ними у скорботний момент.

Президент розповів, що Україна вшанувала пам'ять її величності на високому рівні. На траурній церемонії були присутні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Серед мільйонів людей, які прийшли попрощатися з Її Величністю, було й багато українців. Я дякую всім українцям у Сполученому Королівстві, хто показав у цей скорботний момент нашим британським друзям, що Україна – поруч із ними,

– заявив Зеленський.

Перша леді зустрілася з принцесою Уельською

Олена Зеленська 18 вересня у Букінгемському палаці зустрілася з Кейт Міддлтон. Це була друга зустріч першої леді та принцеси Уельської. Деталей зустрічі не розкривають.

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