После начала войны России против Украины, в нашей стране телеканалы запустили общий марафон "Единые новости". Журналисты с передовой показывали, какой на самом деле является русская армия – сборище мародеров, насильников и убийц. Не удивительно, что одной из целей врага являются журналисты.

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"Благодарю всех, кто обеспечивает нам победу в информационном противостоянии. Всех журналистов и журналисток, редакторов и редакторок, информационный марафон "Единые новости". Всем нашим сайтам, всем медийщикам, которые не дают российской пропаганде победить. Правда победит. Украина победит", – подчеркнул Зеленский.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, российские оккупанты совершили 74 преступления в отношении представителей СМИ, среди которых 19 в отношении граждан других государств.

Среди журналистов погибли 18 человек (из которых 15 мужчин и 3 женщины), похищено 8 человек (4 мужчины и 4 женщины), получили ранения 13 человек, без вести пропали 3 человека, подверглись запугиванию 15 журналистов.

Кроме того, зафиксировано по меньшей мере 7 фактов обстрелов, повлекших повреждение или уничтожение телебашен, ТРК.

Зафиксировано 22 блокировки и кибератак на СМИ. Сайт 24 канала неоднократно подвергался враждебным кибератакам. Кроме того, он попал под запрет на России – там доступ к нему заблокирован.

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