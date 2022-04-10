Після початку війни Росії проти України, в нашій країні телеканали запустили спільний марафон "Єдині новини". Журналісти з передової показували, якою насправді є російська армія – збіговисько мародерів, ґвалтівників та вбивць. Тож не дивно, що однією з цілей ворога є журналісти.

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"Вдячний усім, хто забезпечує нам перемогу в інформаційному протистоянні. Усім журналістам та журналісткам, редакторам і редакторкам, інформаційному марафону "Єдині новини". Усім нашим сайтам, усім медійникам, які не дають російській пропаганді перемогти. Правда переможе. Україна переможе", – наголосив Зеленський.

За даними Генеральної прокуратури України, російські окупанти скоїли 74 злочини відносно представників ЗМІ, серед яких 19 щодо громадян інших держав.

Серед журналістів загинули 18 осіб (з яких 15 чоловіків та 3 жінки), викрадено 8 осіб (4 чоловіка та 4 жінки), отримали поранення 13 осіб, безвісно зникли 3 особи, зазнали залякування 15 журналістів.

Крім того, зафіксовано щонайменше 7 фактів обстрілів, які призвели до пошкодження або знищення телевеж, ТРК.

Зафіксовано 22 блокування та кібератак на ЗМІ. Сайт 24 каналу неодноразово піддавався ворожим кібератакам. Окрім того, він потрапив під заборону на Росії – там доступ до нього заблокований.

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