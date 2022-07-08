Цены на газ в Европе россия сознательно довела до максимума. Она пытается сделать все, чтобы европейские газовые хранилища остались незаполненными перед зимой. Об этом Зеленский сказал в своем обращении к народу Словении, передает 24 канал.

К теме россия проиграет, а Европу не расколоть, – Зеленский с передовой обратился к словенцам

Удар миграцией

Зеленский предостерег, что москва готовит другой удар – миграцию. российский флот намеренно заблокировал украинские порты. Это решение не только против Украины, но и всех, кто зависит от импорта нашего продовольствия.

Без нашей пищи не удастся стабилизировать мировой рынок, спасти страны Африки и Азии от голода. Если там будет голод, то вы увидите в ЕС новых мигрантов,

– убежден президент.

Мигрантов могут быть миллионы.

Смотрите обращение Зеленского к Словении: видео

Заметим, россия с начала своего вторжения заблокировала украинские морские порты, поэтому наше государство не может экспортировать зерно. В МИД подсчитали приблизительные убытки – говорится об около 170 миллионах долларов недополученной валютной выручки из-за блокирования портов.

При этом государство-агрессор времени не теряет, оно вывозит ворованное зерно, пытаясь его "продать".

Смотрите больше – Зеленский заявил, что россиянам давали приказы издеваться над людьми: видео