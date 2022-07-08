Ціни на газ в Європі росія свідомо довела до максимуму. Вона намагається зробити все, аби європейські газові сховища залишились незаповненими перед зимою. Про це Зеленський сказав у своєму звернення до народу Словенії, передає 24 канал.

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Удар міграцією

Зеленський застеріг, що москва готує інший удар – міграцію. російський флот навмисно заблокував українські порти. Це рішення не тільки проти України, а проти всіх, хто залежить від імпорту нашого продовольства.

Без нашого продовольства не вдасться стабілізувати світовий ринок, врятувати країни Африки й Азії від голоду. Якщо там буде голод, то ви побачите в ЄС нових мігрантів,

– переконаний президент.

Мігрантів може бути мільйони.

Дивіться звернення Зеленського до Словенії: відео

Зауважимо, росія від початку свого вторгнення заблокувала українські морські порти, відтак наша держава не може експортувати зерно. У МЗС підрахували приблизні збитки – мовиться про близько 170 мільйонів доларів недоотриманого валютного виторгу через блокування портів.

При цьому держава-агресорка часу не втрачає, вона вивозить крадене зерно, намагаючись його "продати".

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