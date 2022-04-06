Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский, подводя итоги 5 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства.

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Предостерегал западных лидеров

Президент Украины подчеркнул, что сейчас, прежде всего, принципиальный момент для лидеров стран Запада. Потому что это касается того, как решение о санкциях оценят в обществах их государств.

После того, что мир увидел в Буче, санкции против России должны быть соизмеримы с тяжестью военных преступлений оккупантов,

– сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это должны быть ограничения, которые изменят нормальное положение вещей. Мол, нельзя допустить, чтобы российские банки могли функционировать, был транзит товаров в Россию, а страны ЕС платили за энергоносители агрессора. Так как в таком случае это окажет существенное влияние на карьеру западных лидеров.

Ночное обращение президента за 5 апреля: смотрите видео