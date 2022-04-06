Таку думку висловив президент Володимир Зеленський, коли підбивав підсумки 5 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави Держави.

До теми Квін відповіла, як довго діятимуть санкції проти Росії

Застеріг західних лідерів

Президент України підкреслив, що зараз передусім принциповий момент для лідерів країн Заходу. Адже це вже стосується того, як рішення про санкції оцінять у суспільствах їхніх держав.

Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними з тяжкістю воєнних злочинів окупантів,

– сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що це мають бути обмеження, які змінять звичайний стан речей. Мовляв, не можна допустити, щоб російські банки ще могли функціонувати, був транзит товарів у Росію, а країни ЄС платили за енергоносії агресора. Адже в такому випадку це суттєво вплине на кар'єру західних лідерів.

Нічне звернення президента за 5 квітня: дивіться відео