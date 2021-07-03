Зеленский отметил, что во время матча Украина – Англия есть хороший шанс показать, что англичанам есть чему поучиться у украинцев.
Важно В бой вступает Украина: расписание 1/4 финала Евро-2020 – где смотреть решающие матчи
Он напомнил, что футболистов сборной Англии часто называют "родителями футбола". Украинская футбольная команда имеет один из самых молодых составов Евро-2020.
Сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей. Ребята, ловите свою игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на миг не забывали: с вами на поле – 40 миллионов украинцев,
– подчеркнул президент.
Свое сообщение Зеленский дополнил уже традиционными хештегами:
- #40млнПідтримуютьЗбірну
- #ПідтримайЗбірну
- #МиЗбірна
Президент поддержал футболистов сборной Украины / Фото из телеграма Владимира Зеленского
Зеленский настроил футболистов на матч с Англией / Фото из телеграма Владимира Зеленского
Новость дополняется...