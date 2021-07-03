Зеленський зазначив, що під час матчу Україна – Англія є хороший шанс показати, що англійцям є чого повчитися в українців.

Важливо У бій вступає Україна: розклад 1/4 фіналу Євро-2020 – де дивитися вирішальні матчі

Він нагадав, що футболістів збірної Англії часто називають "батьками футболу". Натомість українська футбольна команда має один із наймолодших складів Євро-2020.

Сьогодні є хороший шанс показати, що батькам є чого повчитися в дітей. Хлопці, ловіть свою гру, думайте лише про перемогу, а ми зробимо все, щоб ви ні на мить не забували: з вами на полі – 40 мільйонів українців,

– наголосив президент.

Свій допис Зеленський доповнив вже традиційними хештегами:

#40млнПідтримуютьЗбірну

#ПідтримайЗбірну

#МиЗбірна



Президент підтримав футболістів збірної України / Фото з телеграму Володимира Зеленського



Зеленський налаштував футболістів на матч з Англією / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Новина доповнюється...